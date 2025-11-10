 Aller au contenu principal
MannKind glisse après l'arrêt d'un essai de phase avancée pour un médicament contre les maladies pulmonaires
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments MannKind MNKD.O chutent jusqu'à 7,5 % à 5,2 $ après que la société ait interrompu l'essai de stade avancé pour un type de traitement des maladies pulmonaires

** Les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de trois semaines plus tôt dans la séance

** La société déclare que son médicament MNKD-101, une version nébulisée censée traiter les maladies pulmonaires à mycobactéries non tuberculeuses (NTM), ne montre aucun signe de succès thérapeutique chez les 46 premiers patients

** Le Comité de surveillance de la sécurité des données a examiné les données intermédiaires et approuve l'arrêt de l'essai pour cause de futilité; aucun problème de sécurité n'a été identifié au cours de l'étude

** MNKD se concentre sur le MNKD-102, une formulation de poudre sèche pour inhalation, encore en début de développement, après que sa version nébulisée n'ait pas montré d'efficacité

** MNKD en baisse de 18 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MANNKIND
5,2850 USD NASDAQ -6,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

