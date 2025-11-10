MannKind glisse après l'arrêt d'un essai de phase avancée pour un médicament contre les maladies pulmonaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments MannKind MNKD.O chutent jusqu'à 7,5 % à 5,2 $ après que la société ait interrompu l'essai de stade avancé pour un type de traitement des maladies pulmonaires

** Les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de trois semaines plus tôt dans la séance

** La société déclare que son médicament MNKD-101, une version nébulisée censée traiter les maladies pulmonaires à mycobactéries non tuberculeuses (NTM), ne montre aucun signe de succès thérapeutique chez les 46 premiers patients

** Le Comité de surveillance de la sécurité des données a examiné les données intermédiaires et approuve l'arrêt de l'essai pour cause de futilité; aucun problème de sécurité n'a été identifié au cours de l'étude

** MNKD se concentre sur le MNKD-102, une formulation de poudre sèche pour inhalation, encore en début de développement, après que sa version nébulisée n'ait pas montré d'efficacité

** MNKD en baisse de 18 % depuis le début de l'année