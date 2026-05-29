MannKind en hausse après l'autorisation par la FDA d'une insuline inhalée destinée aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique MannKind
MNKD.O progresse de 5,1% à 3,82 $
** La société annonce que la FDA américaine a approuvé l'extension de l'utilisation de son insuline inhalée Afrezza pour les enfants et les adolescents âgés de 6 ans et plus atteints de diabète de type 1 ou de type 2
** Afrezza s'administre à l'aide d'un petit inhalateur, offrant ainsi aux patients de moins de 18 ans une option thérapeutique sans aiguille
** La société indique que les patients éligibles peuvent se procurer Afrezza pour 35 $ ou moins par mois
** Compte tenu de l'évolution de la séance, MNKD affiche une baisse de 32,5% depuis le début de l'année
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