Manitou: un rachat d'actifs en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce avoir signé un accord avec son distributeur sud-africain Dezzo Equipment pour le rachat de ses actifs, investissement qui va permettre au groupe de pérenniser ses activités et de renforcer le service auprès de ses clients dans la région.



Dezzo Equipment est spécialisée dans la vente de matériels et de services Manitou depuis 2008 en Afrique du Sud. Cette société compte 28 salariés et a enregistré un chiffre d'affaires de huit millions d'euros en 2023.



Ce rachat d'actif, dont les termes financiers ne sont pas précisés, sera finalisé au troisième trimestre de cette année, après l'obtention de l'accord des autorités de contrôle de concentration sud-africaines.





