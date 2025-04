Manitou table sur une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% en 2030

(AOF) - Le spécialiste des engins de manutention et d’élévation de personnes a présenté son nouveau plan stratégique couvrant la période de 2026 à 2030. A cet horizon, Manitou Group vise un résultat opérationnel courant supérieur à 7,5 % des revenus et un Ebitda courant supérieur à 10 % du chiffre d'affaires. Il cible par ailleurs un chiffre d'affaires supérieur à 3,8 milliards d'euros et souhaite que 28 % des machines vendues soient électriques. Manitou Group prévoit également d’investir 600 millions d'euros sur 5 ans.

L'objectif de Manitou Group est de " consolider son leadership mondial et apporter des solutions différenciantes à ses clients, en engageant ses collaborateurs et ses partenaires à innover, sur des solutions ayant un impact sociétal et environnemental positif ".

Pour y parvenir, la société va chercher à consolider sa position de leader sur les chariots téléscopiques, et renforcer sa présence sur le marché des nacelles élévatrices. Parallèlement, afin d'accélérer sa transition énergétique, le groupe va élargir sa gamme de machines électriques et de services associés. Enfin, Manitou va s'appuyer sur son réseau de concessionnaires pour améliorer l'expérience client et souhaite renforcer sa marque employeur pour attirer les talents.

