Manitou sanctionné après des résultats annuels en baisse et des perspectives défavorables

(AOF) - Manitou (-15,56% à 20,35 euros) affiche la plus forte baisse du marché SRD après avoir annoncé des résultats 2024 et des perspectives dégradés. Le spécialiste des matériels et des services de manutention, d’élévation de personnes et de terrassement a annoncé un résultat opérationnel courant à 199 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 7,5 %, contre respectivement 211,6 millions d'euros et 7,4 % en 2023. Les résultats de la société ont souffert d'une baisse de 7,5% du chiffre d’affaires à 2,65 milliards d’euros. Il a reculé de 8% en comparable.

La direction propose le versement d'un dividende de 1,25 euro par action contre 1,35 euro en 2023.

Manitou anticipe un taux de résultat opérationnel courant 2025 de l'ordre de 5,5 % du chiffre d'affaires, en ligne avec les résultats du second semestre 2024 et hors impacts géopolitiques et évolution des droits de douane. Le chiffre d'affaires 2025 devrait être stable par rapport à 2024.

"Le groupe a ajusté de manière dynamique et réactive son organisation pour s'adapter au contexte concurrentiel, économique et géopolitique du second semestre, marqué par un volume d'activité en recul par rapport à 2023", souligne le directeur général Michel Denis.

AOF - EN SAVOIR PLUS