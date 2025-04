Manitou prolonge sa série haussière avec sa nouvelle feuille de route

(AOF) - Après avoir dévoilé son nouveau plan stratégique de moyen terme et les objectifs financiers associés, le titre Manitou BF est entouré (+ 1,05 % à 19,24 euros) et s’est permis d’enchaîner une neuvième séance consécutive de hausse. L’action a ainsi retrouvé son niveau de la fin mars. Le spécialiste des engins de manutention et d’élévation de personnes a présenté sa nouvelle feuille de route couvrant la période de 2026 à 2030. À cet horizon, Manitou Group vise un résultat opérationnel courant supérieur à 7,5 % des revenus et un Ebitda courant au-delà de 10 % des revenus.

Le taux de résultat opérationnel courant est attendu de l'ordre de 5,5 % du chiffre d'affaires cette année après avoir atteint 7,5% en 2024.

Il cible par ailleurs un chiffre d'affaires supérieur à 3,8 milliards d'euros, sachant que Manitou anticipe en 2025, un chiffre d'affaires stable par rapport à 2024 : 2,656 milliards d'euros.

Manitou Group prévoit également d'investir 600 millions d'euros sur 5 ans. L'objectif de Manitou Group est de " consolider son leadership mondial et apporter des solutions différenciantes à ses clients, en engageant ses collaborateurs et ses partenaires à innover, sur des solutions ayant un impact sociétal et environnemental positif ".

Pour y parvenir, la société va chercher à consolider sa position de leader sur les chariots téléscopiques, et renforcer sa présence sur le marché des nacelles élévatrices. En outre, afin d'accélérer sa transition énergétique, le groupe va élargir sa gamme de machines électriques et de services associés. Il souhaite que 28 % des machines vendues soient électriques. Enfin, Manitou va s'appuyer sur son réseau de concessionnaires pour améliorer l'expérience client et souhaite renforcer sa marque employeur pour attirer les talents.

Parallèlement, le groupe a publié en fin de semaine dernière un chiffre d'affaires en repli de 12 %, à 600 millions d'euros, ou de 13 % en organique. Cette contre-performance était toutefois conforme aux attentes de la direction. Au niveau des bonnes nouvelles, Manitou Group a vu ses prises de commandes machines augmenter de 8 %, à 574 millions d'euros, par rapport au quatrième trimestre 2024 et s'envoler de 209 % en rythme annuel.

