Manitou: deux acquisitions en Italie

(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce un accord sur des prises de participation à hauteur de 75% dans Come, spécialisée dans la production de pièces mécano-soudées, et dans Metal Work, spécialisée dans la découpe laser, opérations qui seront finalisées début 2024.



'Ces investissements permettront d'accompagner la croissance du groupe en intégrant deux étapes amont de l'assemblage des machines produites dans l'usine Manitou Group de Castelfranco (Emilie Romagne, Italie)', explique le groupe français.





