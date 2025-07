Manitou: délaissé après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 15:55









(Zonebourse.com) - Manitou perd plus de 5% après la publication d'un résultat net de 32,7 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre 81,8 millions au premier semestre 2024, ainsi que d'une marge opérationnelle courante (MOC) de 5,1%, en baisse de quatre points.



Le fabricant de matériel de manutention a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 1,27 milliard d'euros, en baisse de 9,4% (-9,1% en comparable). 'Toutefois, le volume de prises de commandes progresse, ainsi que nos parts de marché', pointe son DG Michel Denis.



Manitou confirme anticiper un CA stable et une MOC de l'ordre de 5,5% en 2025, mais prévient que 'les annonces américaines sur les droits de douanes peuvent entraîner des modifications importantes de marché, difficilement anticipables'.





Valeurs associées MANITOU BF 19,5600 EUR Euronext Paris -5,51%