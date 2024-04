Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Manitou: croissance de 3% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Manitou affiche un chiffre d'affaires de 685 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en croissance de 3% en comparaison annuelles, en données brutes comme en comparable, 'développement réalisé dans un contexte de marchés en ralentissement'.



Le groupe de matériel de manutention revendique des prises de commandes de machines à fin mars 2024 de 186 millions d'euros, contre 455 millions un an auparavant, une baisse qu'il explique par le raccourcissement des délais de livraison et la faible visibilité des marchés.



Avec un carnet de commandes machines de près de 1,88 milliard d'euros, Manitou confirme anticiper pour l'année 2024 un chiffre d'affaires stable et un taux de résultat opérationnel courant supérieur à 6,5% du CA.





