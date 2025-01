Manitou BF: retrait de 7% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Manitou BF indique avoir réalisé en 2024 un chiffre d'affaires en ligne avec ses anticipations, enregistrant un retrait de 7% à près de 2,66 milliards d'euros, avec un recul notable en Europe du Nord, notamment en Allemagne et dans les pays nordiques.



A 657 millions d'euros, l'activité du quatrième trimestre 2024 a diminué de 19% par rapport à la même période en 2023, qui avait atteint un niveau record, créant ainsi un effet de base défavorable pour le fournisseur de matériel de manutention.



Manitou confirme anticiper un résultat opérationnel courant 2024 au-dessus de 7% du chiffre d'affaires et, fort d'un carnet de commandes machines de 1,08 milliard d'euros à fin 2024, prévoit un chiffre d'affaires 2025 stable par rapport à celui de l'année passée.





Valeurs associées MANITOU BF 20,20 EUR Euronext Paris 0,00%