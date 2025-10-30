Manitou ajuste ses perspectives pour 2025
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:45
Le fournisseur de matériel de manutention explique mettre actuellement en oeuvre plusieurs actions pour atténuer les effets de la hausse des droits de douane, et anticiper un impact de ces mesures dès cette fin d'année sur son activité.
Manitou revendique un chiffres d'affaires des 9 premiers mois de 2025 de 1,84 milliard d'euros, en baisse de 8% (-7% en comparable), dont un chiffres d'affaires sur le seul 3e trimestre de 568 MEUR, en repli de 4% en comparaison annuelle.
Valeurs associées
|17,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,26%
