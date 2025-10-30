 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 145,90
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Manitou ajuste ses perspectives pour 2025
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:45

Manitou BF recule de 1% après un ajustement par le groupe de ses perspectives pour 2025, avec un chiffre d'affaires attendu en recul de l'ordre de 4% par rapport à celui de 2024 et un taux de résultat opérationnel courant de 5,3% du chiffre d'affaires.

Le fournisseur de matériel de manutention explique mettre actuellement en oeuvre plusieurs actions pour atténuer les effets de la hausse des droits de douane, et anticiper un impact de ces mesures dès cette fin d'année sur son activité.

Manitou revendique un chiffres d'affaires des 9 premiers mois de 2025 de 1,84 milliard d'euros, en baisse de 8% (-7% en comparable), dont un chiffres d'affaires sur le seul 3e trimestre de 568 MEUR, en repli de 4% en comparaison annuelle.

Valeurs associées

MANITOU BF
17,2000 EUR Euronext Paris -1,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank