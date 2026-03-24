Manipal Health, soutenu par Temasek, dépose un dossier d'introduction en bourse en Inde, afin de lever 852 millions de dollars par le biais d'une nouvelle émission

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L'entreprise indienne Manipal Health Enterprises va lever 852,2 millions de dollars dans le cadre d'une nouvelle émission pour son introduction en bourse, en pariant sur la hausse de la demande de soins spécialisés, alors même que le marché boursier national navigue dans la volatilité sur fond de sentiment mondial fragile.

Les investisseurs actuels de la chaîne d'hôpitaux, dont Temasek (Singapour), la société d'investissement américaine TPG

TPG.O , Manipal Education et Novo Holdings, prévoient également de vendre 43,2 millions d'actions, selon le projet de prospectus qu'elle a déposé mardi.

La société basée à Bengaluru n'a pas donné de détails sur la taille de l'introduction en bourse.

La demande de soins de santé spécialisés a augmenté dans le pays le plus peuplé du monde et constitue un moteur essentiel de la croissance, selon les analystes, et attire de plus en plus d'investissements privés et étrangers de la part d'entreprises telles que Blackstone BX.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et KKR KKR.N .

Le plus proche rival de Manipal dans l'espace coté, Apollo Hospitals APLH.NS , a déclaré que les revenus des soins complexes tels que la cardiologie, l'oncologie, la neurologie, la gastro-entérologie et l'orthopédie ont augmenté de 22,6 % au cours du trimestre de décembre 2025, soutenant la préférence croissante pour les soins médicaux avancés et les équipements spécialisés.

Au 30 septembre, la branche santé du conglomérat éducation-assurance disposait d'environ 12 367 lits opérationnels, tandis qu'Apollo - dont la valeur de marché s'élève à environ 1,02 trillion de roupies (10,88 milliards de dollars) - compte près de 10 000 lits et vise 13 000 lits d'ici l'exercice 2030.

Pour le semestre clos en septembre 2025, Manipal Health a enregistré un bénéfice net consolidé de 5,61 milliards de roupies et un chiffre d'affaires de 47,13 milliards de roupies.

L'entreprise, qui a été l'un des acteurs les plus agressifs du pays en matière de consolidation des soins de santé ces dernières années, indique qu'elle prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser sa dette et financer l'acquisition de Sahyadri Hospitals, qu'elle a achetée pour 700 millions de dollars.

Toutefois, ses projets d'introduction en bourse s'inscrivent dans un contexte de forte baisse du marché indien des actions, marqué par un sentiment de découragement du risque au niveau mondial, un resserrement des liquidités et des sorties soutenues de capitaux étrangers.

Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 11,65 milliards de dollars des actions indiennes jusqu'à présent en 2026, dont plus de 10,17 milliards de dollars pour le seul mois de mars, selon les données des dépositaires.

(1 $ = 93,7490 roupies indiennes)