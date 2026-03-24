Manipal Health, soutenu par Temasek, demande une introduction en bourse de 1,17 milliard de dollars en Inde

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* L'entreprise indienne Manipal Health demande à être introduite en bourse pour un montant maximal de 1,17 milliard de dollars

* Manipal Health est soutenu par le groupe singapourien Temasek

* Les investisseurs existants vendront jusqu'à 319,6 millions de dollars d'actions

(Ajout de détails sur l'offre de vente au paragraphe 3) par Vibhuti Sharma et Rishika Sadam

L'entreprise indienne Manipal Health Enterprises a déposé une demande d'introduction en bourse d'un montant de 1,17 milliard de dollars mardi, pariant sur la demande croissante de soins spécialisés, alors même que le marché boursier national navigue dans la volatilité sur fond de sentiment mondial fragile.

L'introduction en bourse comprend une nouvelle émission pour lever 852,2 millions de dollarset une offre de vente d'environ 43,2 millions d'actions par les investisseurs existants tels que Temasek de Singapour, la société d'investissement américaine TPG TPG.O , Manipal Education et Novo Holdings, selon son projet de prospectus.

Les investisseurs existants prévoient de vendre jusqu'à 30 milliards de roupies (319,58 millions de dollars) d'actions, selon deux sources au fait du dossier. Elles n'ont pas souhaité être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La demande de soins de santé spécialisés a explosé dans le pays le plus peuplé du monde et constitue un moteur essentiel de la croissance, selon les analystes,qui attire de plus en plus d'investissements privés et étrangers de la part de sociétés telles que Blackstone BX.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et KKR KKR.N .

Apollo Hospitals APLH.NS , le rival coté de Manipal, a déclaré que les revenus des soins complexes tels que la cardiologie, l'oncologie et la neurologie ont augmenté de 22,6 % au cours du trimestre de décembre 2025, mettant en évidence la demande croissante de soins médicaux avancés.

Les projets d'introduction en bourse de Manipal s'inscrivent dans le contexte d'une chute brutale du marché indien des actions, marquée par une baisse des risques au niveau mondial, un resserrement des liquidités et des sorties soutenues de capitaux étrangers.

Les investisseurs étrangers ont retiré plus de 11,65 milliards de dollars des actions indiennes jusqu'à présent en 2026, dont plus de 10,17 milliards de dollars pour le seul mois de mars, selon les données des dépositaires.

LA SITUATION DE MANIPAL

Au 30 septembre, Manipal comptait environ 12 367 lits opérationnels, tandis qu'Apollo, évalué à environ 10,88 milliards de dollars, en compte près de 10 000 et vise 13 000 lits d'ici à l'exercice 2030.

Pour les six mois allant jusqu'à septembre 2025, Manipal Health a enregistré un bénéfice net consolidé de 5,61 milliards de roupies et un chiffre d'affaires de 47,13 milliards de roupies.

L'entreprise, qui a été l'un des acteurs les plus agressifs du pays en matière de consolidation des soins de santé ces dernières années, indique qu'elle prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse pour rembourser sa dette et financer l'acquisition de Sahyadri Hospitals, qu'elle a achetée pour 700 millions de dollars.

($1 = 93,8725 roupies indiennes)