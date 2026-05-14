Manifestations à Cuba pour protester contre les coupures de courant

Des centaines de Cubains sont descendus mercredi soir dans les rues de quartiers périphériques de la capitale La Havane pour protester contre les coupures de courant, alors que l'île fait face à une pénurie d'énergie sans précédent depuis plusieurs décennies en raison d'un blocus imposé par les Etats-Unis.

En colère, nombre d'habitants de La Havane ont bloqué des routes en périphérie de la capitale en incendiant des ordures, criant "Rallumez les lumières !".

De multiples groupes de manifestants, pour la plupart pacifiques, ont été aperçus par Reuters en différents points de la ville, dans ce qui constitue la plus importante nuit de contestation à La Havane depuis que la crise énergétique a pris de l'ampleur en janvier dernier.

Plus tôt dans la journée, le ministre cubain de l'Energie, Vicente de la O Levy, a déclaré à la presse officielle que le pays était complètement à court de diesel et d'hydrocarbures, ajoutant que le réseau électrique était arrivé à un stade "critique". "Nous n'avons pas de réserves", a-t-il souligné.

Les coupures d'électricité se sont multipliées depuis une dizaine de jours à travers La Havane, dont certains quartiers ont été quotidiennement privés de courant pendant plus de 20 heures, a déclaré le ministre. Le réseau énergétique fonctionne uniquement grâce à du brut, du gaz naturel et des énergies renouvelables locaux, a-t-il indiqué.

Donald Trump a imposé en janvier dernier un blocus destiné à sevrer Cuba de pétrole, dans la foulée de la capture par l'armée américaine du président vénézuélien Nicolas Maduro, un allié de La Havane. Le président américain a alors menacé de sanctions douanières les pays livrant du pétrole à l'île caribéenne.

Ni le Mexique ni le Venezuela, jadis principaux fournisseurs de pétrole de Cuba, n'ont acheminé de carburant vers l'île depuis cette date. Seul un pétrolier russe a livré en avril du pétrole à La Havane, sans que Donald Trump ne s'y oppose.

Les Nations unies ont dénoncé la semaine dernière le blocus américain comme "illégal".

(Dave Sherwood; version française Jean Terzian)