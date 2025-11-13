 Aller au contenu principal
Mangoceuticals bondit après avoir conclu un partenariat avec Lilly et Novo Nordisk pour vendre des médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la plateforme de télésanté Mangoceuticals MGRX.O , également connue sous le nom de MangoRx, augmentent de 35 % à 2,33 $ avant la mise sur le marché ** La société annonce qu'elle a conclu un partenariat avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour vendre les médicaments à succès des fabricants de médicaments pour la perte de poids par le biais de sa plateforme ** La société a lancé les programmes MangoRx Direct et PeachesRx Direct, par le biais desquels ces médicaments GLP-1 de marque seront disponibles - MGRX ** A la dernière clôture, MGRX a baissé de 27,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 018,530 USD NYSE +3,03%
MANGOCEUTICALS
1,7600 USD NASDAQ +2,33%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

