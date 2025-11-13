Mangoceuticals bondit après avoir conclu un partenariat avec Lilly et Novo Nordisk pour vendre des médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la plateforme de télésanté Mangoceuticals MGRX.O , également connue sous le nom de MangoRx, augmentent de 35 % à 2,33 $ avant la mise sur le marché ** La société annonce qu'elle a conclu un partenariat avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO pour vendre les médicaments à succès des fabricants de médicaments pour la perte de poids par le biais de sa plateforme ** La société a lancé les programmes MangoRx Direct et PeachesRx Direct, par le biais desquels ces médicaments GLP-1 de marque seront disponibles - MGRX ** A la dernière clôture, MGRX a baissé de 27,3 % depuis le début de l'année