Mangione, suspecté d'avoir assassiné le directeur général d'une compagnie d'assurance maladie, conteste la possibilité de la peine de mort devant le tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jack Queen

Luigi Mangione, accusé d'avoir abattu un cadre de l'assurance maladie, comparaîtra vendredi devant un tribunal fédéral pour une audience visant à déterminer s'il encourt la peine de mort s'il est reconnu coupable.

Mangione, 27 ans, est accusé d'avoir abattu le directeur général de UnitedHealth UNH.N , Brian Thompson, sur un trottoir de Midtown Manhattan en décembre 2024. Les autorités publiques ont condamné l'assassinat.

Mangione a déjà plaidé non coupable des accusations fédérales de meurtre, de harcèlement et d'usage d'armes et est derrière les barreaux en attendant son procès.

Lors d'une audience devant la juge fédérale Margaret Garnett à Manhattan à 11 heures ET (1600 GMT), les avocats de Mangione soutiendront que l'accusation de meurtre par arme à feu - la seule qui soit passible de la peine de mort - devrait être rejetée parce que les procureurs n'ont pas rempli les conditions légales requises pour une telle accusation.

La juge Garnett examine par ailleurs la demande de Mangione de rejeter l'acte d'accusation et d'empêcher les procureurs de requérir la peine de mort parce qu'ils auraient violé les droits constitutionnels de l'accusé. La peine de mort à New York a été déclarée inconstitutionnelle en 2004, mais l'interdiction s'applique aux affaires de l'État et non aux affaires fédérales. Mangione doit également répondre d'accusations criminelles au niveau de l'État , notamment de meurtre, et pourrait être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable.

Aucune date de procès n'a été fixée dans les deux cas.