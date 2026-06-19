Mangione, accusé d'avoir tué un directeur général, renonce pour l'instant à invoquer des problèmes de santé mentale comme moyen de défense

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* Les avocats de Mangione ont pour l'instant renoncé à invoquer la défense fondée sur un trouble émotionnel extrême, comme l'indique un document judiciaire déposé vendredi

* Le procès devant jury au niveau de l'État pour meurtre, détention d'armes et faux est prévu en septembre à Manhattan

* Les chefs d'accusation fédéraux de meurtre et de détention d'armes ont été rejetés en janvier pour des raisons de forme

(Aucun commentaire des procureurs n'est ajouté dans 5) par Jack Queen

Luigi Mangione , l’homme accusé d’avoir abattu un dirigeant d’une compagnie d’assurance maladie sur un trottoir de Manhattan, renonce pour l’instant à présenter des éléments de preuve lors de son procès afin de démontrer qu’il traversait une crise mentale extrême au moment du meurtre présumé, selon un document judiciaire déposé vendredi.

Mangione, âgé de 28 ans, est accusé d’avoir abattu Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown en décembre 2024. Ce meurtre effronté a été largement condamné par les responsables publics, mais il est devenu emblématique de la frustration des Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur de l’assurance maladie.

En décembre 2024, Mangione a plaidé non coupable des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de falsification portés par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. Son procès est prévu en septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan. Dans une lettre adressée vendredi à M. Carro, les avocats de Mangione ont déclaré qu’ils renonçaient « pour l’instant » à leur intention de présenter au procès des éléments de preuve démontrant que Mangione avait traversé une crise mentale extrême. L’équipe juridique de Mangione et le bureau de Bragg ont refusé de commenter cette information vendredi.

En vertu de la législation new-yorkaise, les personnes accusées de meurtre peuvent tenter de convaincre un jury que leurs actes s’expliquent par un “trouble émotionnel extrême” qui atténue leur responsabilité pénale.

Cette stratégie juridique permet aux jurys de faire preuve de clémence en requalifiant les accusations de meurtre en homicide involontaire, un délit moins grave qui n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Selon des experts juridiques, il pourrait être difficile pour Mangione de faire valoir cette défense, compte tenu des preuves indiquant qu’il avait soigneusement planifié le meurtre et échappé à l’arrestation par la suite.

C’est finalement Carro qui décidera lors du procès s’il existe suffisamment de preuves pour que l’accusation de meurtre soit requalifiée.

Thompson dirigeait la branche d’assurance d’UnitedHealth Group UNH.N avant d’être abattu tôt le matin devant un hôtel où la société organisait une conférence destinée aux investisseurs.

Les images choquantes du meurtre et la chasse à l’homme de cinq jours lancée pour retrouver le suspect ont fait de cette affaire un sujet récurrent dans les médias et un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Mangione a finalement été arrêté en Pennsylvanie.

Par ailleurs, en avril 2025, Mangione a plaidé non coupable des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de harcèlement criminel retenus contre lui par le parquet fédéral de Manhattan.

En janvier, un juge a écarté les chefs d’accusation de meurtre et de détention d’armes pour des raisons de forme juridique, dans une décision surprise. Cette décision a écarté la possibilité que Mangione soit passible de la peine de mort, bien qu’il risque toujours une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle s’il est reconnu coupable de harcèlement.

La sélection du jury dans cette affaire devrait débuter en septembre, et les plaidoiries d’ouverture du procès sont prévues pour novembre.