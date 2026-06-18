Mangione, accusé d'avoir tué le directeur général d'une compagnie d'assurance, pourrait se heurter à des obstacles en invoquant la défense fondée sur un trouble mental

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* Mangione compte faire valoir qu’il a souffert d’un trouble mental lors du procès pour le meurtre du directeur général

* La loi new-yorkaise autorise les jurés à requalifier les accusations de meurtre en cas de « trouble émotionnel extrême »

* Cette stratégie pourrait être compromise par des preuves de préméditation et de fuite devant les forces de l'ordre

par Jack Queen

Luigi Mangione , l’homme accusé d’avoir assassiné un dirigeant d’une compagnie d’assurance maladie, dans le cadre d’un complot minutieusement orchestré, pourrait avoir du mal à convaincre les jurés, lors de son procès pour meurtre, qu’il a souffert d’une crise psychique, selon des experts juridiques.

Mangione est accusé d’avoir abattu Brian Thompson, directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown en décembre 2024. Les avocats de la défense ont indiqué mercredi que Mangione prévoyait de mettre en avant un argument de défense permettant aux jurés de requalifier les accusations de meurtre en homicide involontaire s’ils estiment que l’accusé a perdu le contrôle de ses actes en raison d’un « trouble émotionnel extrême ».

Mais les allégations selon lesquelles Mangione aurait méticuleusement planifié l’assassinat et dissimulé son identité alors qu’il menait les forces de l’ordre dans une chasse à l’homme de cinq jours pourraient aller à l’encontre de l’argument selon lequel il aurait perdu le contrôle de ses actes, selon l’ancien procureur de l’État de Manhattan, Gary Galperin. « Il s’agit d’un choix stratégique de sa part visant à limiter la gravité de sa peine en cas de condamnation, et bien que cela soit juridiquement viable, je pense que, sur le fond, il aura beaucoup de mal à convaincre un jury », a déclaré M. Galperin, aujourd’hui professeur à la Cardozo School of Law.

L'équipe juridique de Mangione et le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, ont refusé de commenter.

M. Mangione, qui a plaidé non coupable des chefs d’accusation de meurtre, de détention d’armes et de falsification, devrait être jugé en septembre. Ce meurtre effronté a été largement condamné par les responsables publics, mais il est devenu emblématique de la frustration des Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur des assurances.

Une défense fondée sur un trouble émotionnel extrême, telle que prévue par la loi new-yorkaise, diffère d’une défense pour cause d’aliénation mentale, qui nécessite un diagnostic psychiatrique et la preuve que l’accusé ne savait pas que ses actes étaient répréhensibles. La défense fondée sur un trouble émotionnel n’exige pas que l’accusé reconnaisse le crime.

Cette défense a été retenue à New York dans des affaires où les accusés avaient agi sous l’emprise d’émotions irrésistibles telles que la colère et la passion, ou avaient réagi à un traumatisme extrême. Elle a en revanche été rejetée dans les affaires où il existait des preuves indiquant que l’accusé avait planifié ses actes et avait conservé un comportement calme et réfléchi, selon des experts juridiques.

Avant de donner ses instructions au jury, le juge Carro décidera si Mangione a fourni suffisamment d’éléments pour que celui-ci envisage de requalifier les faits en homicide involontaire, ce qui pourrait épargner à Mangione une éventuelle peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable. Mangione souffrait de douleurs chroniques au dos , selon ses amis et des publications sur les réseaux sociaux, et les procureurs affirment avoir trouvé un carnet dans lequel il critiquait le secteur de l’assurance maladie et évoquait le fait de « trucider » un dirigeant.

UNE DIFFICULTÉ À LAQUELLE ON PEUT S’IDENTIFIER?

Les avocats de Mangione pourraient tenter de convaincre les jurés que les jours ou les semaines qui ont précédé la fusillade présumée correspondaient à une crise de santé mentale prolongée, très éloignée du comportement habituel de Mangione, selon Mme Anna Cominsky, professeure à la New York Law School.

« Ils pourraient faire valoir que ce n’est pas ce qu’il faisait d’habitude: rester assis à discuter de la corruption qui règne dans le secteur des assurances », a déclaré Mme Cominsky.

Mangione devrait démontrer non seulement qu’il a agi dans un état de trouble émotionnel extrême, mais aussi qu’il existait une « explication ou excuse raisonnable » à ce trouble.

De nombreux Américains ont une opinion négative des compagnies d’assurance maladie qui rejettent les demandes d’indemnisation, ce qui pourrait rendre certains jurés plus favorables à la défense de Mangione. Mais passer de la haine des compagnies d’assurance à une crise mentale menant au meurtre pourrait être un pas de trop, ont estimé les experts.

« Nous sommes presque tous confrontés à des difficultés avec une compagnie d’assurance maladie – qui ne pourrait pas citer un exemple? », a déclaré M. Galperin. « Mais la question qui se pose alors est la suivante: serait-il raisonnable de perdre son sang-froid et de commettre les faits qui lui sont reprochés? »