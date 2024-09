Mandarine Gestion crée un nouveau fonds obligataire international à échéance

Le portefeuille sera composé majoritairement de titres de créances high yield, dont la notation moyenne est comprise entre B- et BB+. Le processus de gestion reposera principalement sur le portage des obligations, tout en ayant la flexibilité de procéder à des arbitrages en fonction des conditions de marché. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 6,15% en euros et 7,30% en dollars au 9 septembre 2024.

(AOF) - Mandarine Gestion annonce la création d’un nouveau fonds obligataire international à échéance, baptisé Mandarine Global Target 2030. Ce nouveau fonds a pour objectif de "capturer les rendements d’obligations internationales d’entreprises à échéance fin 2030, dans un contexte toujours favorable sur les marchés de taux", précise Madarine Gestion. Il s’agira de saisir les rendements sur différents pays et devises, avec couverture du risque de change.

