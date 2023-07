Man Group prend 51?% d’une boutique genevoise détenue par Intesa Sanpaolo

- La société de gestion britannique Man Group va prendre une participation «initiale» de 51?% dans Asteria, gestionnaire de patrimoine genevois détenu par le groupe italien Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Ce dernier conservera 49?% de la boutique suisse. Contacté par L’Agefi, un porte-parole indique que l’entreprise britannique pourrait par la suite monter au capital, en accord avec Fideuram.Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre d’un «partenariat stratégique» noué entre le groupe italien, gérant 327,2 milliards d’euros, et le gestionnaire britannique, à la tête de 144,7 milliards de dollars, visant à «diversifier l’offre» de la banque privée transalpine. A lire aussi: Reyl Intesa Sanpaolo boucle l’intégration d’Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval Le partenariat se concentrera sur « la construction d’une offre, avec la création d’une large gamme de stratégies d’investissement alternatives et long only appliquant des technologies à l’avant-garde », détaille un communiqué diffusé par la banque italienne. Actuellement, Asteria gère trois fonds ayant des objectifs de développement durable. Ce projet mêlera les compétences de Man Group dans le développement de solutions de portefeuilles sur mesure, les capacités de gestion d’actifs de Man Group et d’Asteria et les compétences, le réseau de conseillers financiers et la base de clients de Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.L’offre ciblera l’EuropeLes produits issus de ce partenariat seront distribués par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking et Man groupe d’abord en Italie, puis dans toute l’Europe.L’accord sera finalisé d’ici à la fin de l’année. Il n’aura pas d’impact sur les partenariats actuels de Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ni sur ses capacités interne de gestion, note un communiqué.Il s’agit d’une nouvelle étape pour Asteria, dont les encours n’ont pas été communiqués. La société genevoise avait été créée en octobre 2019 par la banque privée suisse Reyl autour de l’investissement à impact. Un an plus tard, Intesa Sanpaolo annonçait l’acquisition de 69?% du capital de l’établissement helvétique, via sa division de banque privée Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Dans ce contexte, la boutique a également changé d’actionnaire. Dans le même temps, elle a été fusionnée avec Obviam, une autre boutique dédiée à l’impact. L’arrivée de Man Group à son capital devrait lui apporter un souffle nouveau. A lire aussi: Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking mise sur l’étranger

Laurence Marchal