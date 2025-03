Man Group pâtit de la sortie d’un seul client

Man Group a enregistré des sorties nettes de 3,3 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2024, selon ses résultats annuels publiés le 27 février. La décollecte s’explique par la demande de rachat d’un client unique sur sa stratégie systématique long only au troisième trimestre 2024, à hauteur de 7 milliards de dollars. Cela a été en partie contrebalancé par une collecte nette de 5,6 milliards de dollars dans le long only discrétionnaire, notamment sur le crédit et les obligations convertibles. En revanche, le pôle alternatif a vu sortir 4 milliards de dollars, notamment sur les solutions multi-manager.

Les encours sous gestion sont ressortis à 168,6 milliards de dollars à fin 2024, en très légère hausse par rapport aux 167,5 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

Les revenus nets ont progressé de 22?% à 1,4 milliard de dollars, grâce notamment à un bon en avant de 72?% des commissions de performance. Le bénéfice « core » avant impôts s’est établi à 473 millions de dollars, en hausse de 39?% sur un an.