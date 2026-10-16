Man Group dans le vert après son point d'activité à fin septembre

(Zonebourse.com) - Man Group gagne 1% à 340 GBX à Londres, après un point d'activité de la société britannique de gestion d'actifs, qui revendique 270,9 MdsUSD d'actifs sous gestion à la fin du 3e trimestre 2026, contre 253,6 MdsUSD trois mois auparavant et 262,9 MdsUSD attendus par le consensus, selon Jefferies.
"Cette performance s'explique par une collecte nette meilleure que prévu, à 10 MdsUSD, contre 4 MdsUSD attendus par le consensus", explique la banque américaine, qui réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 385 GBX sur le titre.
Jefferies ajoute que si l'essentiel de cette bonne surprise provient de la gestion systématique long-only (positions acheteuses uniquement), une activité généralement plus irrégulière et moins rentable, la collecte nette dans les stratégies alternatives liquides s'est améliorée séquentiellement et a également dépassé ses attentes.
"Même si les conditions de marché peuvent rapidement remettre en cause cette tendance, il est particulièrement encourageant de constater que les bonnes performances des fonds semblent désormais attirer de nouveaux capitaux", juge en outre la banque d'affaires.
Selon Jefferies, l'amélioration des perspectives concernant les commissions de performance au 2e semestre devrait naturellement nourrir l'espoir d'un nouveau programme de rachat d'actions, qui pourrait se révéler d'une ampleur supérieure au précédent.
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