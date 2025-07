Man Group acquiert une société américaine dans le crédit privé

Man Group va acquérir Bardin Hill, une société de crédit privé gérant environ 3 milliards de dollars d’encours, pour un montant resté confidentiel.

Avec ce rachat, la société de gestion alternative cotée à Londres cherche à renforcer sa plateforme d’investissements crédit. Celle-ci pèse actuellement près de 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion (sur 172,6 milliards de dollars), compte plus de 10 équipes d’investissement spécialisées et une centaine de professionnels du crédit. En 2023, Man Group avait déjà pris le contrôle de Varagon Capital Partners , une autre société américaine spécialisée dans le crédit privé.

Installée à New York, Bardin Hill déploie deux stratégies dans le crédit. La première, qualifiée d’ « opportuniste », se concentre sur les investissements américains en difficulté et les situations spéciales, ainsi que sur les prêts directs américains non sponsorisés. La seconde, appelée « performing », se focalise sur les CLO. Sa clientèle, internationale, se compose de fonds de pension, de fonds de dotation, de fondations, de compagnies d’assurance et de consultants.

Les stratégies d’investissement de Bardin Hill viendront s’ajouter à l’offre existante de crédit privé de Man Group, qui comprend déjà des stratégies de prêt direct, de partage du risque de crédit et de prêt immobilier résidentiel. L’opération renforce également la présence de Man Group aux États-Unis, conformément à la priorité stratégique de la société qui est d’étendre sa présence en Amérique du Nord.

Jason Dillow, PDG de Bardin Hill, continuera à diriger les activités de Bardin Hill avec le soutien de ses neuf associés, y compris les membres de son comité exécutif, Philip Raciti et Jacob Fishelis. Le comité d’investissement, l'équipe d’investissement et les processus d’investissement de Bardin Hill resteront en place. Le réseau mondial de distribution de Man Group doit aussi donner à la société l’accès à de nouveaux investisseurs.

Laurence Marchal