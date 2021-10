Man GLG lance un fonds long short durable

(NEWSManagers.com) - Man GLG vient de lancer Man GLG RI Global Sustainable Growth Alternative, un fonds Ucits long-short durable. La stratégie est gérée par Rory Powe, qui gère plus de 3 milliards de dollars en actions européennes et co-pilote le fonds mondial long-only Man GLG RI Global Sustainable Growth avec Virginia Nordback. Le fonds se composera de 25 à 45 positions acheteuses de conviction dans des entreprises mondiales et d' une poche de positions vendeuses pour couvrir les risques de marché et de facteur.

Le portefeuille sera composé, pour la partie longue, de positions à long terme dans des entreprises mondiales qui répondent déjà à des critères ESG (core) ou qui sont sur une trajectoire positive (satellite). Les titres core représenteront 60 % à 100 % de la poche longue et seront des entreprises qui satisfont aux cinq critères d' investissement de l' équipe : un leadership solide et compétitif et une culture dirigée par des objectifs clairs, un chiffre d' affaires résilient et en croissance, une rentabilité solide, des caractéristiques de cash-flow attrayants et un reporting complet sur les émissions de gaz à effet de serre. La partie satellite (jusqu' à 40 %) comprendra des entreprises qui sont sur la bonne voie pour satisfaire à ces critères dans les cinq ans à venir.