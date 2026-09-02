Mamdani impose une interdiction d'un an concernant l'IA pour la plupart des élèves de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de la ville de New York ont annoncé un moratoire d'un an sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par les élèves des écoles primaires et collèges publics, ce qui constitue la dernière mesure prise par les pouvoirs publics pour définir des lignes directrices concernant l'utilisation des nouvelles technologies en classe.

Cette décision prise par le plus grand district scolaire du pays est la plus restrictive à ce jour aux États-Unis, bien que d’autres districts, dont celui de Los Angeles, aient indiqué qu’ils réexaminaient leurs politiques en matière d’IA.

Le maire Zohran Mamdani a déclaré mercredi aux journalistes que les écoles allaient suspendre l’utilisation actuelle d’une quarantaine d’outils pédagogiques dans les salles de classe new-yorkaises.

"Les enfants ont besoin d’enseignants et de liens humains pour apprendre et s’épanouir. Ils doivent développer leurs compétences aux côtés de leurs camarades, nouer des relations avec leurs enseignants et se confronter seuls à des problèmes complexes", a déclaré Zohran Mamdani lors d’une conférence de presse.

Les principaux développeurs d’IA, à savoir Google, Anthropic et Microsoft, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette mesure concernera environ 600.000 élèves des écoles publiques jusqu’à la quatrième, tandis que les lycéens seront autorisés à utiliser l’IA dans certains cas. Les enseignants seront autorisés à recourir à l’IA pour la préparation des cours et pour des tâches telles que la gestion des emplois du temps, a précisé la ville dans un communiqué.

Les écoles publiques de New York avaient auparavant imposé une interdiction temporaire de ChatGPT peu après son lancement en 2022. Cette restriction a ensuite été levée et remplacée par un assistant pédagogique personnalisé basé sur l’IA, selon Microsoft, copropriétaire d’OpenAI, l’éditeur de ChatGPT.