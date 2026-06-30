Mama’s Creations recule de son record après une levée de fonds de 100 millions de dollars

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30 juin - ** L'action du fabricant de plats préparés Mama’s Creations ( MAMA.O ) a reculé de 8,2 % avant l'ouverture, à 18,96 dollars, après une levée de fonds de 100 millions de dollars

** Le titre est en passe de mettre fin à une série de 13 séances consécutives de hausse ** Lundi en fin de journée, MAMA a annoncé le prix de son émission d’environ 5,56 millions d’actions à 18 dollars, soit une décote de 12,8 % par rapport à son cours de clôture record de 20,65 dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, notamment pour financer d’éventuelles acquisitions d’entreprises ou d’actifs

** William Blair et D.A. Davidson sont les chefs de file de l’opération

** Basée à East Rutherford, dans le New Jersey, MAMA compte environ 40,9 millions d’actions en circulation

** À la clôture de lundi, l'action MAMA affichait une hausse de 50% ce mois-ci, soit une progression de 53% depuis le début de l'année

** Les six analystes recommandent tous d'“acheter” le titre; l’objectif de cours médian est de 21 dollars, selon LSEG