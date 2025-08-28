Malibu Boats chute après un manque de bénéfice au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du fabricant de bateaux à moteur Malibu Boats Inc. MBUU.O chutent de 11,49% à 34,8 $ en pré-commercialisation, après que la société ait manqué les estimations de bénéfices pour le 4ème trimestre

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 0,42 $ contre une estimation moyenne de 0,46 $, selon les données compilées par LSEG

** MBUU prévoit que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 sera stable ou en baisse de chiffres par rapport à l'année précédente

** La société s'attend à ce que plusieurs vents contraires affectant le commerce de détail persistent en 2026

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de 5,13 % depuis le début de l'année