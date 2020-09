Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-Le président déchu IBK se rend à Abu Dhabi Reuters • 06/09/2020 à 00:13









BAMAKO, 5 septembre (Reuters) - Ibrahim Boubacar Keïta, président déchu du Mali renversé le 18 août par un coup d'Etat militaire, s'est rendu samedi à Abu Dhabi pour y recevoir des soins médicaux, a annoncé un conseiller. "Il est parti ce soir pour Abu Dhabi", a déclaré à Reuters son ancien chef de cabinet, Mamadou Camara. "Il s'agit d'une visite médicale qui devrait durer entre 10 et 15 jours." Ibrahim Boubacar Keïta avait été hospitalisé mardi soir à Bamako pour un bilan de santé. Agé de 75 ans, Ibrahim Boubacar Keïta souffre de problèmes de santé chroniques et il s'est notamment fait retirer une tumeur bénigne au cou en 2016 à Paris. (Tiemoko Diallo, Aaron Ross et Sonya Hepinstall; version française Camille Raynaud)

