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Mali-Le ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans une attaque à Kati - RFI
information fournie par Reuters 26/04/2026 à 14:17

Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a été tué samedi dans une attaque menée par Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), un groupe lié à Al Qaïda, lors d'une opération dans la base militaire de Kati, près de Bamako, rapporte dimanche RFI.

(Reportage bureau de Mali; rédigé par Bate Felix; version française Claude Chendjou)

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