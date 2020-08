Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-Le Conseil de sécurité de l'Onu demande aux mutins de regagner leurs casernes Reuters • 19/08/2020 à 20:52









NATIONS UNIES, 19 août (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné mercredi la mutinerie en cours au Mali en appelant les militaires qui y participent à libérer tous les responsables qu'ils détiennent et à regagner leurs casernes. Les 15 membres du Conseil se sont réunis en urgence après le putsch à Bamako, au cours duquel le président Ibrahim Boubacar Keita et plusieurs membres du gouvernement ont été arrêtés. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali ont promis mercredi la formation d'un gouvernement civil de transition chargé d'organiser de nouvelles élections dans un délai "raisonnable", afin de rétablir la stabilité politique. (Michelle Nichols, version française Marc Angrand)

