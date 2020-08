Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-La Cédéao d'accord pour exiger une transition d'un an seulement Reuters • 28/08/2020 à 17:36









(Ajoute déclarations du président de la Cédéao) BAMAKO, 28 août (Reuters) - Les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se sont mis d'accord pour exiger que le gouvernement de transition au Mali soit dirigé par un civil et n'exerce le pouvoir qu'un an, jusqu'à la tenue d'élections, a annoncé vendredi le président de l'organisation régionale, le Nigérian Mahamadou Issoufou. A l'issue d'une réunion en visioconférence, les chefs d'Etat et de gouvernement de la Cédéao se sont aussi entendus sur une levée graduelle des sanctions qu'ils sont imposées au Mali à la suite du coup d'Etat du 18 août, à condition que la junte militaire qui a pris le pouvoir à Bamako accède à leurs demandes. La Cédéao, qui regroupe 15 pays, a suspendu le Mali de ses organes de décision, fermé les frontières et interrompu les flux financiers avec le pays après l'éviction du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette ligne dure s'explique entre autres par les craintes d'une déstabilisation d'autres pays de la région qui saperait les efforts dans la lutte contre les groupes armés djihadistes dans l'ensemble du Sahel. Le "putschisme" est une maladie grave, a dit le président nigérian. "Pour guérir cette maladie il n'y a qu'une seule prescription: les sanctions. Elle est certes amère, mais n'est-ce pas le cas en médecine (...) pour de nombreuses maladies?" La junte malienne a autorisé jeudi Keïta à rentrer chez lui mais pour Mahamadou, cette libération ne constitue pas un retour à l'ordre constitutionnel "qui exige le retour des militaires dans leurs casernes". La junte avait déclaré que la période de transition politique devrait durer au moins deux ans et aucun accord sur ce point n'avait pu être conclu au terme de trois jours de discussions avec les médiateurs de la Cédéao qui se sont achevées lundi. (David Lewis; version française Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.