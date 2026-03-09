Malgré une hausse des décès, le transport aérien reste "très sur" souligne l'IATA
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 17:37
L'Association du transport aérien international (IATA) annonce que le taux global d'accidents dans l'aviation commerciale s'est établi à 1,32 accident par million de vols en 2025, contre 1,42 en 2024. Au total, 51 accidents ont été recensés sur 38,7 millions de vols, un chiffre en baisse par rapport aux 54 accidents de l'année précédente mais supérieur à la moyenne quinquennale de 44.
Un total de 394 décès à bord est a déplorer en 2025, soit nettement plus que les 244 enregistrés l'an dernier et la moyenne de 198 sur cinq ans. Cette hausse est toutefois largement liée à quelques événements majeurs, dont le vol Air India 171 (241 victimes) et le vol PSA Airlines 5342 (64 victimes), qui représentent plus de 77% des décès de l'année.
Malgré cela, la tendance de long terme reste favorable. "Le transport aérien demeure la forme la plus sûre de transport longue distance", souligne Willie Walsh, directeur général de l'IATA. Le taux moyen d'accidents mortels est ainsi passé d'un accident pour 3,5 millions de vols en 2012-2016 à un accident pour 5,6 millions de vols sur la période 2021-2025.
Les incidents les plus fréquents en 2025 ont été les tail strikes (contact de la queue avec la piste), les problèmes de train d'atterrissage, les sorties de piste et les dommages au sol. Fait notable, aucun accident lié à une perte de contrôle en vol (LOC-I, Loss of Control In-Flight) n'a été enregistré.
L'IATA met également en garde contre de nouveaux risques pour la sécurité aérienne, notamment la multiplication des zones de conflit et l'augmentation des interférences avec les systèmes de navigation par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System), avec une hausse de 67% des cas de brouillage et de 193% des incidents d'usurpation GPS depuis 2023.
