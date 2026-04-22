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Malgré un 1er trimestre décevant, Reckitt maintient ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 11:10

Le géant britannique de produits de consommation courante Reckitt a publié mercredi des ventes inférieures aux attentes pour son 1er trimestre du fait d'un environnement jugé difficile, tout particulièrement en Europe, ce qui ne l'a pas empêché de laisser inchangés ses objectifs annuels.

Le fabricant des préservatifs Durex, de l'expectorant Mucinex et des produits de nettoyage Dettol a fait état d'une progression de 0,6% de ses ventes à périmètre comparable par rapport au même trimestre de 2025.

En excluant Mead Johnson Nutrition, dont il souhaite se séparer, ses ventes comparables ont augmenté de 1,3%.

Sur cette base, les analystes attendaient cependant une croissance bien plus prononcée, de l'ordre de 3%.

Dans les marchés émergents, où le groupe génère une grande partie de son activité, les ventes ont augmenté de 7,6% en données comparables sur le trimestre, mais elles ont été impactées par un manque à gagner de l'ordre de deux points de pourcentage lié à une chute "à deux chiffres" de l'activité en Russie, pénalisée par les sanctions internationales qui frappent le pays.

En Europe et en Amérique du Nord, où le groupe réalise encore plus de la moitié de son chiffre d'affaires, les ventes comparables ont reculé respectivement de 4,2% et 0,8%.

Les analystes se montrent sceptiques

"Ce n'est pas bon, de notre point de vue", réagissent dans une note les analystes de Jefferies, tandis que les équipes de Bernstein évoquent une publication "brouillonne".

Ces chiffres décevants n'empêchaient pas le propriétaire des marques Strepsils, Durex ou Lysol de maintenir ses objectifs annuels : Reckitt Benckiser vise toujours une croissance de 4% à 5% pour ses activités stratégiques dites de coeur ( core ) pour l'ensemble de l'année, mais avec une marge opérationnelle de 1er semestre attendue deux points en dessous de celle de la même période de 2025 (24,6%).

Ce statu quo laissait cependant les investisseurs sceptiques. A la suite de cette publication, le titre Reckitt essuyait, avec un repli de 4,9%, la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres et de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS déclarent s'attendre à ce que les prévisions du marché soient revues en baisse dans le sillage de ces chiffres, alors que le consensus visait déjà prudemment une croissance en bas de fourchette pour cette année.

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