Malgré les pressions politiques, la Fed devrait pourtant maintenir ses taux inchangés

Jerome Powell, le 18 juin 2025. (Crédits: Federal Reserve)

Par Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI

Nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux inchangés lors de sa réunion du 30 juillet, laissant ainsi la fourchette cible des Fed funds inchangée à 4,25 %-4,50 % pour la cinquième réunion consécutive.

Le contexte de croissance et d'inflation justifie une approche prudente de la Fed, mais les pressions en faveur d'une baisse des taux s'intensifient, tant de la part de l'administration Trump que de certains membres du conseil d'administration de la Fed.

Depuis sa dernière réunion en juin, la demande des consommateurs a continué de s'affaiblir, tandis que les pressions inflationnistes induites par les droits de douane montrent des signes d'intensification. Toutefois, l'assouplissement des conditions financières a contribué à atténuer certains risques de ralentissement de la croissance.

Nous pensons que la Fed pourrait adopter une attitude attentiste en juillet, tout en continuant d'évaluer l'impact des droits de douane sur l'activité économique et l'inflation. Les marchés des taux d'intérêt à court terme semblent partager cet avis, avec peu d'anticipations d'une baisse des taux en juillet.

Au-delà de juillet, toutefois, le marché ne table que sur deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Nous pensons que beaucoup dépendra des chiffres de l'inflation qui seront publiés dans les prochaines semaines, mais à l'approche de la réunion de la Fed en septembre, la pression politique en faveur d'une baisse des taux pourrait bien s'être considérablement accrue, surtout si la demande des consommateurs et le marché du travail s'affaiblissent plus que prévu.

D'un point de vue stratégique, nous pensons que le contexte macroéconomique et politique actuel est favorable à un redressement de la courbe des taux américains. Sur les marchés des changes, nous pensons que le dollar américain est confronté à des vents contraires structurels, ce qui renforce notre conviction en faveur de positions courtes sur le dollar américain par rapport aux autres devises.

Les six premiers mois de l'administration Trump ont certainement été mouvementés pour les décideurs politiques, apportant avec eux des chocs et de l'incertitude. Les prévisions de croissance et d'inflation pour 2025 ont fluctué, le consensus s'établissant actuellement à une croissance inférieure à la tendance de 1,5% en termes de PIB réel et à une inflation de l'Indice des Prix à la Consommation de 3,4% en fin d'année, soit un environnement macroéconomique stagflationniste. Les récentes données macroéconomiques américaines ont mis en évidence les défis auxquels est confrontée la Fed. La confiance des consommateurs a été ébranlée, les dépenses de consommation pour les biens importés étant pénalisées par les mesures tarifaires. L'activité immobilière a également connu un ralentissement marqué. Toutefois, le marché du travail s'est révélé plus résistant que prévu. Le taux de chômage est resté stable pendant une grande partie de l'année, même si la vue d'ensemble révèle un léger ralentissement de l'activité sur le marché du travail et d'un gel des intentions d'embauche.



Sur le front de l'inflation, l'indicateur préféré de la Fed, l'inflation cœur de l'Indice des Prix de la Consommation Personnelle, reste supérieur à son objectif de 2,7% en glissement annuel, et certains signes indiquent que les droits de douane commencent à se répercuter sur l'inflation des biens de base. Les anticipations inflationnistes des consommateurs ont reculé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, mais restent suffisamment élevées pour que la Fed hésite à baisser ses taux en juillet.



Sur le plan politique, le président de la Fed, Jerome Powell, est soumis à une pression croissante pour baisser immédiatement les taux, le président Trump ayant également brandi la menace de le remplacer avant la fin de son mandat en mai 2026. Parallèlement, le compte rendu de la réunion de la Fed en juin indique que la plupart des participants estiment que la politique monétaire est « bien positionnée » dans l'attente d'une plus grande clarté sur les perspectives de croissance et d'inflation, tout en soulignant le risque que les droits de douane aient des effets plus persistants sur l'inflation. Toutefois, quelques dissensions commencent à apparaître au sein de la Fed concernant l'orientation actuelle de la politique monétaire. Ces dernières semaines, le gouverneur de la Fed, M. Waller, a appelé à une baisse de 25 points de base en juillet, estimant que les droits de douane n'auront qu'un effet ponctuel sur le niveau des prix, que l'économie a déjà fonctionné en deçà de son potentiel au premier semestre et que les risques de détérioration du marché du travail s'accroissent. D'autres membres de la Fed ont toutefois fait part de leur souhait de ne pas baisser les taux de manière préventive, M. Powell lui-même suggérant qu'il prudent d'observer l'évolution de la situation macroéconomique.



Nous pensons que les données plaident en faveur d'un statu quo de la Fed en juillet, mais en l'absence d'une surprise haussière significative des données sur l'inflation, septembre pourrait être une réunion « décisive » pour une reprise des baisses de taux, surtout si les données sur l'activité économique et, éventuellement, une pression politique écrasante forcent la main de la Banque centrale.



Nous pensons que ce contexte macroéconomique et politique continue de favoriser les titres offrant un allongement de la courbe des taux américains, l'adoption du « One Big Beautiful Bill » soulignant les défis budgétaires à long terme auxquels est confrontée l'économie américaine. Dans un contexte où les risques d'inflation à la hausse ne peuvent être écartés et où les inquiétudes grandissent quant à l'indépendance future de la Fed, nous privilégions également une exposition aux TIPS américains (Treasury Inflation Protected Securities) à 5 et 10 ans. Sur le marché des changes, nous restons pessimistes à l'égard du dollar américain en raison des déséquilibres structurels auxquels est confrontée l'économie américaine.