Malgré la guerre en Iran, l’argent est plus précieux que l'or

(Crédits: Unsplash - Scottsdale Mint)

La guerre en Iran le prouve, le « métal du diable » est extrêmement volatil : 105,07 euros l'once le 29 janvier 2026, 62,30 euros l'once le 17 février et 71,23 euros l'once le 4 mars 2026. Mais l'argent, dit l'« or du pauvre », possède un atout clé : il est à la fois un métal précieux et une matière première industrielle indispensable à la transition énergétique.

Assoiffés d'or, les conquistadors espagnols du XVIᵉ siècle rêvaient de l'Eldorado. Ils se trompaient : non seulement ce dernier n'existait pas, mais ce fut essentiellement le métal argent qu'ils trouvèrent. Entre 1550 et 1660, la quantité d'argent introduite en Europe est estimée à 18 000 tonnes pour seulement 2 000 tonnes d'or. La vraie richesse n'était pas l'or mais l'argent.

En ce siècle, l'année 2025 a été marquée par des records historiques du cours de l'or. L'évolution de l'argent a été encore plus spectaculaire : son prix a plus que triplé pour atteindre plus de 100 euros l'once fin janvier 2026.

Depuis, la tendance s'est en partie inversée. Entre fin janvier et début février, l'actif a perdu environ 50 euros de l'once, rappelant aux investisseurs son surnom de « métal du diable », lié à sa forte volatilité historique. Ce repli reflète un ajustement rapide des anticipations macroéconomiques, notamment l'attente d'une inflation maîtrisée et le raffermissement du dollar, à la suite de la nomination du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh.

Cette correction récente ne remet pas en cause les dynamiques de fond qui structurent le marché de l'argent. Si cette hausse remarquable a souvent été interprétée comme le prolongement de celle de l'or, l'argent obéit à une logique propre : à la fois actif financier et métal industriel clé de la transition énergétique, notamment pour la conductivité des batteries.

Si sa volatilité demeure élevée et que son rôle de valeur refuge reste plus incertain que celui de l'or, la demande industrielle pourrait fournir un appui durable à la tendance haussière du cours de l'argent, à condition que les contraintes d'offre persistent.

« L'or du pauvre », un actif refuge

Le prix de l'argent est parfois analysé comme un simple reflet de celui de l'or. Cette perception de l'argent, parfois qualifié de « l'or du pauvre », renvoie à des fondements historiques solides, liés au rôle central joué par les deux métaux dans les systèmes monétaires passés. Depuis l'Antiquité jusqu'au XIXᵉ siècle, l'or et l'argent ont constitué le socle des régimes monétaires, qu'il s'agisse des monnaies d'or et d'argent de la Rome antique ou encore du bimétallisme européen, ce qui explique leurs trajectoires parfois synchronisées. Ces métaux précieux partagent également des usages communs en joaillerie.

Comme l'or, l'argent bénéficie de flux de demande en période d'instabilité économique et géopolitique, lorsque les investisseurs se tournent vers les métaux précieux comme valeurs refuges. Les facteurs macroéconomiques classiques jouent également un rôle : un dollar faible ou des taux d'intérêt réels bas soutiennent la demande d'actifs non rémunérés.

S'y ajoutent les craintes d'un regain d'inflation, qui renforcent l'attrait de l'argent comme couverture partielle contre l'érosion du pouvoir d'achat, même si son statut de protection contre l'inflation est moins établi que celui de l'or. Dans un contexte de dédollarisation, certaines banques centrales renforcent leurs réserves de métaux précieux, un phénomène largement dominé par l'or, mais qui inclut aussi, plus marginalement, l'argent, notamment dans le cas de la Russie.

Un métal avant tout industriel

C'est sur le terrain de la demande que la singularité de l'argent apparaît le plus nettement. Contrairement à l'or, dont la demande est avant tout portée par les réserves des banques centrales et les placements financiers, l'argent est d'abord un métal industriel – 50 à 60 % de la demande, comme l'illustre le graphique ci-dessous –, utilisé dans un large éventail d'applications.

L'argent est un intrant essentiel de la transition énergétique. Il est utilisé par exemple dans les batteries, les panneaux solaires photovoltaïques ou les cathéters et prothèses dans l'industrie de la santé. L'essor des énergies renouvelables et des infrastructures associées crée un soutien structurel et de long terme à la demande, qui distingue l'argent des autres métaux précieux.

Ce rôle industriel s'étend désormais à la transition numérique. L'argent est présent dans de nombreux composants électroniques à haute performance nécessaires aux centres de données et aux systèmes d'intelligence artificielle. Ses propriétés uniques de conductivité et de résistance à la corrosion rendent ce métal indispensable. Le déploiement des infrastructures numériques constitue un facteur croissant de la demande industrielle d'argent.

La reconnaissance récente de l'argent comme métal critique par les États-Unis et la Chine s'inscrit pleinement dans cette logique.

Près de 70 % de la production mondiale provient de mines polymétalliques

Cette dynamique de demande se heurte à une offre peu flexible. Bien que l'argent ne souffre pas d'une rareté physique au sens strict, son offre est structurellement contrainte. La principale spécificité du marché de l'argent tient au fait que près de 70 % de la production mondiale provient de mines polymétalliques, où l'argent est extrait comme sous-produit de l'exploitation du cuivre, du zinc, du plomb ou de l'or.

Cette structure limite la capacité de l'offre à réagir rapidement à une hausse des prix de l'argent. Les décisions d'investissement minier dépendent avant tout des prix des métaux principaux, et non de l'argent lui-même. Autrement dit, l'offre d'argent est relativement peu élastique aux prix, du moins à court et moyen terme.

Le recyclage constitue une source non négligeable, mais instable d'approvisionnement, représentant environ 15 à 20 % de l'offre mondiale selon les années. Il provient essentiellement de la récupération de déchets électroniques, de résidus industriels et de bijoux. Une part importante de l'argent utilisé dans les applications industrielles est dispersée en très faibles quantités dans des composants électroniques, des panneaux solaires ou des équipements électriques, rendant sa récupération techniquement complexe et économiquement peu rentable.

Principaux producteurs : Mexique, Chine, Pérou, Bolivie et Chili

À cela s'ajoutent des facteurs géopolitiques, comme la forte concentration de la production d'argent. Le Mexique, la Chine, le Pérou, la Bolivie et le Chili représentent plus de 60 % de la production mondiale. La Chine devient un acteur clé avec une position dominante dans le raffinage et la création de restrictions à l'exportation annoncées le 1er janvier 2026, qui renforcent les tensions sur la chaîne d'approvisionnement.

Ces divergences entre l'or et l'argent se sont accentuées depuis les années 1990, au point que plusieurs études montrent que les deux métaux doivent désormais être analysés comme deux marchés distincts, offrant des profils de risque et de protection différents.

Le métal argent comme placement financier

Ces usages industriels n'épuisent pas pour autant la dimension financière de l'argent. Les métaux précieux sont traditionnellement considérés comme des couvertures contre les risques systémiques. Dans les situations de risque géopolitique extrême, seuls l'or et l'argent présentent de manière relativement robuste des propriétés de valeur refuge. Pour autant, cette proximité ne doit pas conduire à assimiler pleinement l'argent à l'or.

En pratique, si l'argent peut jouer un rôle de couverture dans certains contextes d'incertitude, il offre généralement une protection plus instable que l'or lors des crises financières aiguës. Pour autant, l'argent conserve un attrait certain pour les investisseurs : il peut bénéficier de la transition énergétique et des tensions d'offre.

Auteur: Yulia Titova - Professeur Associé, IÉSEG School of Management

Cet article est issu du site The Conversation