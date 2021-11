Malgré des résultats en dessous des attentes au S1, le groupe est en bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme (Ikonisys)

En bonne voie pour atteindre ses objectifs à moyen terme

Le groupe cherche désormais à accélérer son développement aux Etats-Unis, grâce au recrutement d’un nouveau directeur commercial pour la région. La direction juge être sur la bonne voie en ce qui concerne la commercialisation de l’Ikoniscope20 (modèle de base) aux États-Unis et en Europe grâce à l’étoffement de son équipe de vente et au renforcement de ses relations/partenariats avec les laboratoires cliniques, universitaires et privés existants et potentiels.

Rappelons que la plateforme Ikoniscope20 est capable de détecter des cellules rares avec une grande fiabilité, plaçant le groupe en position d’exploiter le marché prometteur de l’analyse des cellules tumorales circulantes par biopsie liquide compte tenu de son fort contenu technologique. Fait notable, les efforts du groupe en termes de R&D pour intégrer les technologies avancées de l’intelligence artificielle à la plateforme, avec une commercialisation à partir de 2023, pourraient représenter un avantage supplémentaire.

Reprise dans le secteur de la Medtech

Dans un contexte marqué par la dissipation progressive des retombées de la pandémie, même Elekta et Philips ont récemment bénéficié d’une amélioration de leurs carnets de commandes respectifs. Compte tenu des progrès importants de la campagne de vaccination aux États-Unis (environ 58% de la population du pays est d’ores et déjà entièrement vaccinés), le principal facteur soutenant le développement d’Ikonisys à court terme, l’activité devrait s’accélérer au cours des prochains trimestres. Fort heureusement, la reprise attendue sur les marchés de l’oncologie et du cancer – qui se reflète par ailleurs dans le récent regain d’intérêt pour les actions des grands groupes pharmaceutiques spécialisés dans l’oncologie – représente un atout supplémentaire. Toutefois, à court terme, la pénurie de composants électroniques et l’aggravation des perturbations dans le transport maritime pourraient représenter un risque pour les perspectives.