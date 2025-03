Malaysia Airlines commande jusqu'à 60 Boeing 737 MAX

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La compagnie Malaysia Airlines a annoncé vendredi une commande de soixante Boeing 737 MAX pour moderniser sa flotte, incluant une option sur trente exemplaires, ont annoncé la compagnie aérienne et l'avionneur américain dans des communiqués distincts.

La maison mère de la compagnie nationale de Malaisie, le groupe Malaysia Aviation (MAG), a commandé dix-huit Boeing 737 MAX 8 et douze 737 MAX 10, pour un montant non divulgué, a-t-elle précisé, ajoutant que les livraisons doivent commencer en 2029.

Boeing a précisé que ces avions avaient été intégrés à son carnet de commandes au mois de janvier, attribués à un client non identifié. L'avionneur laisse en effet traditionnellement ses clients communiquer sur leurs commandes.

Ces nouveaux appareils "offrent un meilleur rendement énergétique, un plus grand rayon d'action et un plus grand confort pour les passagers", a déclaré Izham Ismail, directeur général de MAG, cité dans le communiqué de l'entreprise malaisienne.

Le groupe, qui exploite également les compagnies Firefly et MASwings, a précisé qu'il retirerait progressivement de la circulation les anciens Boeing 737-800 exploités par Malaysia Airlines.

Selon l'avionneur américain, la compagnie a acheté son premier avion de la famille des 737 en 1969 et en compte désormais une cinquantaine.

Si le 737 MAX 8 est en exploitation depuis mai 2017, le 737 MAX 10 — plus grand modèle de la famille — n'a toujours pas obtenu la certification du régulateur américain de l'aviation (FAA). Ses premières livraisons étaient initialement prévues pour 2023.

Brian West, directeur financier de Boeing, a indiqué mercredi que "de bons progrès" ont été réalisés dans le processus.

"Je suis convaincu que Boeing et (le motoriste) GE Aerospace verront dans ce partenariat une occasion précieuse de renforcer leur présence en Malaisie et de contribuer à la croissance et au progrès technologique de notre pays", a déclaré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, présent à la signature du contrat.

Selon l'analyste Shukor Yusof, fondateur du cabinet de conseil en aviation Endau Analytics, cette commande pourrait permettre de réduire le déficit commercial des États-Unis avec la Malaisie.

Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane élevés aux pays affichant les plus grands excédents.

"Cette commande permettra d'apaiser les Américains, et aussi de s'assurer que le président Trump ne s'en prendra pas à la Malaisie", a affirmé M. Shukor à l'AFP.

Vers 14H30 GMT, l'action Boeing progressait de 0,84%.