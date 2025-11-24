Malakoff Humanis et Sienna IM dévoilent Sienna Multi Actifs Euro Souveraineté

(AOF) - Sienna Investment Managers et Malakoff Humanis enrichissent l’offre de supports financiers accessible au sein de plans d’épargne retraite collective (PERO et PERECO) avec Sienna Multi Actifs Euro Souveraineté, fonds hybride répondant aux exigences de la nouvelle loi Industrie Verte. Face à des chocs géopolitiques, ce fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) contribuera à financer les entreprises qui sont essentielles pour la protection et la reconquête de la souveraineté européenne, notamment en ce qui concerne la défense et l’autonomie énergétique.

Porté par la loi Industrie Verte qui exige qu'une partie de l'épargne soit investie dans le non-coté dans le cadre d'une gestion pilotée de long terme, Sienna Multi Actifs Euro Souveraineté a vocation à investir dans des actifs cotés (cible 85%) et non côtés (cible 15%) à dominante actions.

Il offre une diversification stratégique autour de 7 thèmes clés : l'innovation technologique, l'indépendance énergétique, la défense (dont l'aéronautique et le spatial), la sécurité alimentaire, le financement de l'économie réelle, l'autonomie industrielle, l'indépendance des actifs stratégiques (comme les télécoms ou la santé).

Classé article 8 au sens du règlement SFDR, il intègre une approche extra-financière exigeante basée sur des critères ESG.

Le fonds Sienna Multi Actifs Euro Souveraineté est disponible dans les offres d'épargne retraite collective de Malakoff Humanis Epargne : assurance retraite collective (PERO) et épargne salariale orientée retraite (PERECO). Il est accessible en gestion libre et en gestion pilotée. Une offre PERO sur-mesure est également disponible pour les grandes entreprises.