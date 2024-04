Malaisie: AirAsia annonce un plan de fusion d'1,4 milliard de dollars

( AFP / ARIF KARTONO )

Le conglomérat malaisien Capital A a annoncé vendredi avoir finalisé un accord d'1,4 milliard de dollars pour la fusion de ses compagnies aériennes en une nouvelle entité cotée en bourse appelée AirAsia Group.

Capital A avait indiqué en janvier qu'il vendrait sa compagnie low-cost AirAsia à son autre filiale AirAsia X. Selon l'accord révélé vendredi, l'opération inclura également AirAsia Aviation Group.

La stratégie de Capital A de "fusionner ses compagnies aériennes est principalement motivée par la croissance", a déclaré son PDG Tony Fernandes, expliquant que ce plan doit permettre à l'entreprise de se sortir de la situation de détresse financière qu'elle connaît depuis 2020.

"En mettant tout cela ensemble, nos coûts structurels seront plus bas et nos marges plus hautes", a-t-il ajouté.

La nouvelle entité devrait être cotée en Bourse en Malaisie à partir du mois de septembre, a encore dit M. Fernandes.

Selon des analystes, cette fusion renforcera la compétitivté d'AirAsia Group.

AirAsia est l'une des compagnies aériennes les plus importantes d'Asie, avec quelque 200 appareils desservant notamment l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Chine.