Maladies liées à l'âge: Biophytis se déploie en Asie

(AOF) - Biophytis annonce aujourd’hui le déploiement de sa stratégie de partenariats en Asie. Cette biotech spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge a aujourd'hui signé deux contrats avec des agents locaux : l'un pour le Japon et la Corée du Sud, l'autre pour la Chine et l'Asie du Sud-Est. Ces partenaires mettront leur réseau au sein du secteur pharmaceutique au service de Biophytis et l'aideront à identifier des partenaires pour son candidat-médicament BIO101 (20-hydroxyecdysone) dans ces différents pays.

Biophytis souligne que le Japon et la Chine sont deux marchés stratégiques: le Japon représente la plus importante population mondiale souffrant de sarcopénie (diminution des capacités musculaires due à l'âge) puisque plus de 1 personne sur 5 âgée de 60 ans et plus est touché. Par ailleurs, plus de 70 millions d'adultes chinois sont atteints d'obésité, ce qui en fait la seconde population mondiale dans cette pathologie.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.