Maladies cardiovasculaires: Johnson & Johnson rachète Shockwave Medical pour 13,1 milliards de dollars

Le laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) va racheter la société californienne de dispositifs médicaux Shockwave Medical pour 13,1 milliards de dollars afin de se renforcer dans la cardiologie, ont annoncé les entreprises vendredi dans un communiqué commun.

( AFP / MARK RALSTON )

J&J, producteur de médicaments et de dispositifs médicaux, entend acquérir l'intégralité des actions Shockwave et ainsi mettre sur la main sur sa technologie de traitement des maladies artérielles, indique-t-il dans le communiqué. L'opération devrait être finalisée d'ici à la mi-2024.

"L'acquisition de Shockwave étend encore la position de Johnson & Johnson MedTech dans le domaine de l'intervention cardiovasculaire", a fait valoir J&J, alors que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde selon l'OMS.

Shockwave a mis au point une technologie destinée aux maladies coronariennes entraînant des lésions artérielles calcifiées. Il s'agit d'un traitement mini-invasif, via un cathéter, qui va aider à rétablir la circulation sanguine en visant les lésions calciques. Avec cette technologie, 400.000 patients ont déjà été traités dans le monde, expliquent les sociétés.

Avec cette opération, Johnson & Johnson élargira son portefeuille "à deux des segments d'intervention cardiovasculaire les plus dynamiques et innovants: la maladie coronarienne et la maladie artérielle périphérique", précise le communiqué.

Shockwave a aussi développé un produit pour le soulagement des symptômes de l'angine réfractaire, en essais cliniques actuellement aux Etats-Unis, et qui a déjà obtenu une autorisation de commercialisation dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

J&J compte racheter l'intégralité des titres de Shockwave au cours de 335 dollars par action. A la Bourse de New York jeudi soir, l'action de Shockwave avait terminé la séance à 319,99 dollars.

Ce n'est pas la première acquisition dans la santé cardiovasculaire pour Johnson & Johnson. En 2022, le groupe avait déjà acheté le fabricant d'appareils cardiaques Abiomed pour plus de 16 milliards de dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York vendredi, aux alentours de 12H00 GMT, le titre de J&J grappillait 0,3% à 153 dollars. Celui de Shockwave s'appréciait de 1,6% à 325,2 dollars.