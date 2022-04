Makheia : Une année de stabilisation et retour à la rentabilité avec un ROC positif

Le conseil d’administration de Makheia du 21 Avril a arrêté les comptes de l’exercice 2021. Comme prévu, et en ligne avec le chiffre d’affaires publié le 8 Mars, Makheia affiche 9,7 M€ de Chiffre d’Affaires et une marge brute stable à 7,7 M€. Les résultats, quant à eux, sont en très forte amélioration avec un ROC positif de 215 K€ (contre une perte de 1 645 K€ en 2020, année marquée par la crise Covid et l’arrêt partiel de l’économie).



Le Groupe a mis en place dès le début de la crise un plan d’économies drastiques permettant de réduire largement les coûts. Trois natures de postes ont été concernés : la masse salariale, le recours aux freelances, les charges externes (poste immobilier principalement).

Les charges de personnel ressortent ainsi à 5,4 M€ à fin décembre 2021 contre 6,4 M€ à fin décembre 2020.

Les autres charges externes ressortent à 883 K€ contre 987 K€ l’année précédente sur la même période.



Ces efforts, poursuivis tout au long de l’année 2021 (gel des recrutements, poursuite de l’activité partielle…), ont permis à Makheia d’améliorer significativement ses résultats 2021 avec des cycles de rebond très différenciés selon les trois grands métiers : le digital, les contenus, la communication marketing (portés par ses trois agences : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett).



Ainsi Mademoiselle Scarlett après une année 2020 positive (malgré la crise) a enregistré de très bons résultats en 2021, (plus de 700 K€ de résultat d’exploitation)