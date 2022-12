Makheia : Trois nouveaux budgets

Mademoiselle Scarlett, l’agence de Communication Marketing du Groupe Makheia, qui intervient sur trois verticales d’expertises (Marque & Brand Content / Activation publicitaire, Digitale et Social media / Transmission & Engagement) annonce, après compétition, le gain de trois nouveaux budgets.

L’agence accompagnera ces trois acteurs dans leur stratégie de communication marketing :



• Ixell : Dispositif éditorial pour le fabricant de référence de peinture carrosserie destiné aux carrossiers-réparateurs afin de présenter l’ensemble de ses nouvelles technologies et nouveaux outils.



• Agôn Electronics : Construction du territoire de communication, naming et dispositif de lancement pour ce groupe de cinq entreprises expertes dans la création de systèmes électroniques qui répondent aux enjeux les plus critiques.



• Volvo Trucks : Refonte design et fonctionnelle de la plateforme d’informations commerciales du réseau du constructeur de poids lourds.