Makheia- Top Com Corporate - Deux nouveaux prix pour le GIFEN et Conquest

Les jurys des Grands Prix Top/Com Corporate ont dévoilé la semaine dernière le palmarès de cette nouvelle édition. Makheia remporte 2 prix avec le GIFEN et Conquest, deux réalisations signées par notre agence digitale Big Youth.

Un premier Top Com de Bronze pour le site corporate du GIFEN.

Le Groupement des Industriels Français de l'Energie Nucléaire est le syndicat professionnel de la filière nucléaire française, qui compte 220 000 salariés et plus de 3 000 entreprises.

L'objectif du nouveau site corporate est de faire découvrir et promouvoir la filière nucléaire française

? A découvrir par ici http://www.gifen.fr

Un deuxième Top Com d'Argent pour la refonte de l'identité graphique de Conquest.

Nouvelle identité graphique globale et nouveau site web pour le gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'investissement responsable dans les secteurs des infrastructures et de la transition énergétique en Europe,

? A découvrir par ici https://www.conquest.group/