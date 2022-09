Makheia - Résultats S1 2022 - Chiffre d’affaires stable, marge brute en hausse et amélioration de la rentabilité

UN CHIFFRE D’AFFAIRES STABLE MALGRÉ UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE ACCRUE

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre s’établit à 4,9 M€, et reste stable par rapport au premier semestre de l’année dernière (4,9 M€ au 30 juin 2021).



La marge brute, quant à elle, ressort à 3,8 M€ au 30 juin 2022 contre 3,5 M€ en 2021, en augmentation de 10%.

L’année 2022 a été perturbée par le conflit russo-ukrainien qui a généré un climat d’incertitude chez les annonceurs. En effet, chez les clients existants, certaines prises de décision restent latentes au vu du contexte économique.

A contrario, le rythme des appels d’offres a été satisfaisant avec +38 % de compétitions traitées comparativement au premier semestre 2021.

La poursuite du travail de repositionnement des offres des agences du Groupe, et plus particulièrement de transformation de l’offre digitale (élargissement des opportunités business) lancée dès le début d’année, aura permis de gagner de nouvelles belles références, notamment des marques telles que Gifi, Bulgari Parfums, Generali, Agrica, Treca…



UNE AMÉLIORATION DES RÉSULTATS DE 0,4 M€

En 2022, le retour à la rentabilité est l’objectif prioritaire du Groupe, le travail de restructuration profonde ayant été opéré sur les exercices 2020 et 2021.

Les achats consommés et les charges externes représentent sont stables 2,1 M€, (2,1 M€ au premier semestre de 2021).