Makheia - Programme des BSA-B bientôt à son terme

LE PROGRAMME DES BSA-B BIENTÔT À SON TERME, MAKHEIA ACCÉLÈRE SON DÉSENDETTEMENT

Avec plus de 11 millions de BSA-B exercés, Makheia confirme l‘attractivité du plan, informe de sa clôture au 15 Décembre et anticipe le remboursement d’une partie de sa dette.

Makheia Group informe qu’après plus de 16 millions de bons de souscription d’actions exercés au titre du plan de BSA-A (représentant un taux de participation de 91 %), le plan de BSA-B, avec 11,1 millions de BSA exercés (soit un taux de participation de 86 %), se clôt au 15 décembre.

Le Groupe et sa direction remercient une nouvelle fois ses actionnaires et investisseurs pour leur soutien pendant la crise, soutien qui a permis à l’entreprise de fonctionner et de renforcer des perspectives encourageantes.



D’autre part, le Groupe informe qu’Édouard Rencker, son PDG vient d’exercer le solde de ses BSA-B, à savoir 520 426 BSA, représentant autant d’actions.



Un désendettement complet du Groupe

Ce plan de BSA a permis au Groupe de passer la crise Covid (sans avoir obtenu de PGE) malgré une baisse du marché de plus de 30 % et d’être aujourd’hui quasiment désendetté.

Makheia a même anticipé le remboursement d’une tranche complémentaire d’OC souscrits auprès d’Isatis Capital d’un montant de 235 K€. Le Groupe remboursera la dernière tranche d’OC en 2022 (à savoir 562 K€). Le solde de la dette bancaire étant, quant à lui, de 385 K€ en date du 30 septembre 2021.