Makheia primé avec Danone Nutricia Africa & Overseas

Communication & Entreprise, la plus importante association des métiers de la communication, qui fédère un réseau de plus de 1 100 professionnels en France, a dévoilé son palmarès 2022.



Dans la catégorie Digital, notre agence Big Youth remporte un trophée pour Happy Mama, première plateforme digitale panafricaine dédiée aux mamans et à la nutrition infantile pour DNAO (Danone Nutricia Africa & Overseas).

L'objectif était de créer une plateforme commune pour 22 pays en 3 langues et leur 3 marques spécifiques. Happy Mama propose des contenus pédagogiques sur la maternité et la nutrition infantile accessibles à toutes en prenant en compte le très faible débit internet local.

👉 A découvrir par ici : www.happymama.africa