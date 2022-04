Makheia primé aux Grands Prix Top Com Corporate pour le dispositif éditorial de Veolia

Les jurys des Grands Prix Top/Com Corporate ont dévoilé hier le palmarès de l’édition 2022.

Makheia remporte un Top Com d’Argent pour 7ème Ressource, le dispositif éditorial de Veolia, une réalisation signée par Sequoia, l’agence Corporate & Content du Groupe.



7ème Ressource, est un dispositif print et digital destiné aux 15 000 collaborateurs de la filière valorisation des déchets de Veolia. Il répond à 3 objectifs : développer le sentiment d'appartenance, porter la dynamique et partager les enjeux de l'entreprise.

Il comprend un magazine national, des éditions régionales, une eletter, des contenus dans l'intranet et un dazibao.