Makheia - Nouveau contrat chez AGRICA

Quelques mois après avoir remporté le rapport annuel du Groupe AGRICA, Sequoia, l’agence Corporate & Content du Groupe Makheia, a été sélectionnée, à l’issue d’un appel d'offres, pour construire et déployer la marque-employeur du groupe de protection sociale, acteur de référence du monde agricole.

La campagne sera déployée sur la période 2022/2023 et permettra à AGRICA de faire connaître et promouvoir ses recrutements en soutien au développement de ses activités.

Sequoia a en charge l’élaboration du positionnement, du territoire éditorial et la création de la campagne.





A PROPOS DU GROUPE AGRICA

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés agricoles en matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de santé. Avec près de 712 000 bénéficiaires d'une pension de retraite complémentaire à ce jour et plus d'1 million de cotisants dans 273 000 entreprises, AGRICA est le groupe de référence du monde agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux différents secteurs du monde agricole, telles que les entreprises de production, les coopératives, les organisations professionnelles agricoles et activités connexes.