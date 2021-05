Makheia - New Business pour notre agence digitale Big Youth

L'alliance Atlanterra lance sa nouvelle plateforme e-commerce B-to-B avec Big Youth.

Après compétition, Atlanterra, alliance de grossistes alimentaires spécialistes du surgelé, a choisi Big Youth, l'agence digitale du Groupe Makheia pour repenser son site web et lancer son offre e-commerce à destination de ses clients B-to-B.

L'alliance Atlanterra est l'axe d'Even Ditribution, branche du groupe coopératif breton Even, spécialisée dans les glaces et les produits surgelés pour les professionnels, qui fédère quatre sociétés - Kenty, Bernat, Boncogel' Adour et Charles Martin - réparties sur l'Arc Atlantique et dans le Sud-Est de la France. Quatre marques régionales qui forment une « alliance à fort accent local ».



Tout juste déployée, la nouvelle plateforme digitale www.atlanterra.fr met l'accent sur l'approche locale et valorise les quatre marques régionales. Le site s'adapte ainsi en fonction de la localisation de l'utilisateur, et met en avant la marque concernée.